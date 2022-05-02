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Лазарева на грани разорения после срочного вылета в Испанию?! «Мыть туалеты для меня не зазорно»

Лазарева на грани разорения после срочного вылета в Испанию?! «Мыть туалеты для меня не зазорно»

Российская телеведущая Татьяна Лазарева снова решила напомнить о себе, поняв, что в российских СМИ больше не уделяют столько времени её персоне, как это делали раньше (после переезда в Испанию).

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