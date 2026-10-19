Число закрытых паевых инвестиционных фондов в России за последние три года увеличилось почти на 90%. Рост интереса связан с возможностью использовать ЗПИФы для владения недвижимостью, долями в бизнесе и другими активами при отдельном налоговом режиме.
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