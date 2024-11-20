Пентагон: США необходим диалог с Россией

Вашингтон должен вести диалог с Россией, Китаем и КНДР, чтобы предотвратить угрозу ядерной войны, заявил 20 ноября представитель Стратегического командования Пентагона, контр-адмирал Томас Бьюкенен на выступлении в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.
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