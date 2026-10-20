Россияне стали заметно чаще испытывать ностальгию по 2000-м. Об этом сообщила Газета.ру. Свежее исследование выявило: почти каждый второй россиянин (43%) включает фильмы и сериалы 2000-х в свои любимые.
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