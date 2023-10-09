Рожин: Израиль победит ХАМАС, если в войну не вступит Хезболла

Специалист центра военно-политической журналистики, основатель Telegram-канала ColonelCassad Борис Рожин во время Первого Севастопольского подчеркнул, что результат конфронтации между ХАМАС и ЦАХАЛ завершится победой Израиля, если к боевым действиям не подключится военизированная ливанская шиитская организация Хезболла.
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