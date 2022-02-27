В Софреде спрогнoзировали последствия отключения России о SWIFT

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что отключение России от SWIFT не нанесет внутренним расчетам особых потерь, помимо этого простимулирует рубль с точки зрения международной валюты.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что отключение России от SWIFT не нанесет внутренним расчетам особых потерь, помимо этого простимулирует рубль с точки зрения международной валюты.
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