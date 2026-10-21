Кроссовер Omoda X: предвестник внедорожной линейки[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Бренд Omoda, созданный концерном Chery в первую очередь для экспортных рынков, расширяет свою модельную линейку типично городских и «гламурных» паркетников.
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