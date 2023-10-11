В 88 км от Орловской области из-за украинской диверсии был аварийно остановлен энергоблок №2 Курской АЭС

В результате действий украинских диверсантов был аварийно остановлен второй блок Курской АЭС. Об этом 11 октября рассказал директор ФСБ России Александр Бортников во время выступления в Баку на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии