По закону гор: Кадыров пригрозил террористам кровной местью. Грозные заявления главы Чечни вызвали отклик и в Кремле, и в народе

А террор католический англосаксов как?....это хорошо? или тоже надо радикальные меры?

алекс кузь

Круговая порука и заложничество опираются на феодальные формы правления. Картельные конфликты усиливают бардак и валят государственность. Империя руси не для того создавалась к единому закону , чтобы его кто то нарушал.