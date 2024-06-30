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По закону гор: Кадыров пригрозил террористам кровной местью. Грозные заявления главы Чечни вызвали отклик и в Кремле, и в народе

По закону гор: Кадыров пригрозил террористам кровной местью. Грозные заявления главы Чечни вызвали отклик и в Кремле, и в народе

Семьи террористов, устроивших теракт в Дагестане, должны понести ответственность, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с руководителями силовых структур региона по поводу произошедшего в соседней республике.

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Комментарии
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Марина Маха
Одна пустая болтовня
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19 час.
Владимир Нелюбин
А террор католический англосаксов как?....это хорошо? или тоже надо радикальные меры?
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19 час.
алекс кузь
Круговая порука и заложничество опираются на феодальные формы правления. Картельные конфликты усиливают бардак и валят государственность. Империя руси не для того создавалась к единому закону , чтобы его кто то нарушал.
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16 час.

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