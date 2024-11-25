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Газета «Культура»

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Сеанс черной магии на Малой Ордынке: премьера «Мастера и Маргариты»

Сеанс черной магии на Малой Ордынке: премьера «Мастера и Маргариты»

В Театре на Малой Ордынке состоялась премьера спектакля «Мастер и Маргарита. История любви». Постановка по знаменитому роману Михаила Булгакова инициирована художественным руководителем театра Евгением Герасимовым, он же сыграл Воланда.

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