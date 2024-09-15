Чичерина и солисты ансамбля песни и пляски ЛВО выступили для военных в тылу СВО

Скриншот видео Заслуженный артист РФ певица Юлия Чичерина и солисты фронтовой творческой бригады ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа выступили с концертом для военных подразделений группировки войск "Север" в тыловом районе зоны спецоперации.
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