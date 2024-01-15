Конечно, нам только и не хватало беспорядков, перестрелок в городах России полиции с мигрантами! Именно этого хотят США? А кто бы сомневался? С чего это вдруг мигранты «разгоношились»? «Работают» целенаправленно – все чаще толпой избивают ветеранов СВО! Их «Бабаи» – главы диаспор – получают деньги от западных спецслужб, это понятно.
ДВА МЕСЯЦА ДО ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В РОССИИ. МИГРАНТОВ НЕ ТРОГАТЬ!
Комментарии
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виктор климахин
не каких поблажек черножопым шакалам басмачам душманам ишакам только убивать это угроза всему миру и всем верю исповедания в религиях это войны шайтана исламистов игил и других террористических организаций УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ
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4 час.
Александр Пятнистый
вопрос свой Воробьеву задайте, есть сайт губера и на нем можно спрашивать
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4 час.
Людмила Свириденко
Таки, что, на выборы можно не ходить? Мигранты и их диаспоры сами всё порешают? Где там кандидат мулла от какой-то партии?
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50 мин.
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