Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 647 подписчиков

ДВА МЕСЯЦА ДО ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В РОССИИ. МИГРАНТОВ НЕ ТРОГАТЬ!

ДВА МЕСЯЦА ДО ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В РОССИИ. МИГРАНТОВ НЕ ТРОГАТЬ!

  Конечно, нам только и не хватало беспорядков, перестрелок в городах России полиции с мигрантами! Именно этого хотят США? А кто бы сомневался? С чего это вдруг мигранты «разгоношились»? «Работают» целенаправленно – все чаще толпой избивают ветеранов СВО! Их «Бабаи» – главы диаспор – получают деньги от западных спецслужб, это понятно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор климахин
не  каких    поблажек   черножопым   шакалам   басмачам   душманам   ишакам    только   убивать   это  угроза  всему  миру    и  всем   верю  исповедания      в  религиях   это  войны  шайтана  исламистов    игил    и  других  террористических   организаций   УБИВАТЬ   ЧЕРНОЖОПЫХ   ШАКАЛОВ
Ответить
4 час.
Александр Пятнистый
вопрос свой Воробьеву задайте, есть сайт губера и на нем можно спрашивать
Ответить
4 час.
Людмила Свириденко
Таки, что, на выборы можно не ходить? Мигранты и их диаспоры сами всё порешают? Где там кандидат мулла от какой-то партии?
Ответить
50 мин.

Картина дня

наверх