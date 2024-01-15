ДВА МЕСЯЦА ДО ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В РОССИИ. МИГРАНТОВ НЕ ТРОГАТЬ!

Конечно, нам только и не хватало беспорядков, перестрелок в городах России полиции с мигрантами! Именно этого хотят США? А кто бы сомневался? С чего это вдруг мигранты «разгоношились»? «Работают» целенаправленно – все чаще толпой избивают ветеранов СВО! Их «Бабаи» – главы диаспор – получают деньги от западных спецслужб, это понятно.