WP: команда Байдена пытается пресечь требование демократов снять его с выборов

Ряд представителей Демократической партии выдвинули ультиматум к команде действующего президента США Джо Байдена и самому политику, согласно которому им в кратчайшие сроки необходимо доказать пригодность последнего к участию в выборах.
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