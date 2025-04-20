Приложение Т-банка Freelance Case исчезло из App Store после возвращения

Приложение Т-банка под названием Freelance Case больше не доступно в App Store. В пятницу оно ненадолго вернулось в магазин, но банк заранее предупреждал в своём Telegram-канале о возможности его удаления.
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