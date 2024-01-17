Google и других IT-гигантов обвинили в игнорировании правил цифровой конкуренци...

Google и других IT-гигантов обвинили в игнорировании правил цифровой конкуренции ЕвросоюзаРяд компаний, в том числе Ecosia, Qwant и Schibsted, подписали открытое письмо, в котором обвиняют технологических гигантов, называемых в «Законе ЕС о цифровых рынках» (DMA) «привратниками», в неспособности привести свой бизнес в соответствие с новыми правилами цифровой конкуренции ЕС.