Психолог объяснил малое количество интервью Харрис синдромом самозванца

Вице-президент США, кандидат на пост президента от Демократической партии Камала Харрис из-за возможного синдрома самозванца может стать обладательницей исторического антирекорда по количеству предвыборных интервью.
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