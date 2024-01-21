Украина убеждает Африку в своей победе: В Кению привезли фотовыставку о "благородном" укрорейхе

В столице Кении Найроби заработал "Офис продвижения Одессы". На церемонии его открытия была презентована и фотовыставка под названием "Дорогами к Победе" известного одесского свадебного фотографа Бориса Бухмана.
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