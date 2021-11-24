Политика как она есть

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У украинских политиков и военных потихоньку разгорается паника - или Россия нападёт, или без отопления замёрзнут

У украинских политиков и военных потихоньку разгорается паника - или Россия нападёт, или без отопления замёрзнут

Некоторые украинские деятели начали паниковать по поводу событий предстоящей зимы. Их волнует как мифическое вторжение России, так и отопительный сезон, который может стать вовсе не отопительным.

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