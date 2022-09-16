В Черниговском районе Приморского края участковые уполномоченные полиции провели профилактическое мероприятие

В рамках спецпроекта МВД России «Предупрежден – значит, вооружен!» сотрудники полиции рассказывают жителям Приморья об уловках мошенников и дают рекомендации по обеспечению имущественной безопасности.
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