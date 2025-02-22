На песню «Сигма-бой» снимут клип

Исполнительница хита надеется, что такой же успех ждет ее новую песню Школьница Светлана Чертищева, известная также под псевдонимом Betsy и ставшая знаменитой благодаря песне «Сигма-бой», рассказала о планах снять клип на эту композицию, передает Рен ТВ.