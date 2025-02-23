На военной базе ЮВО в Армении отпраздновали День защитника Отечества

На плацу соединения командование военной базы и приглашенные гости из дипломатического корпуса и силовых структур, ветераны и представители администрации города Гюмри поздравили военнослужащих и членов их семей.
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