Кому жаловаться на застройщика: образцы жалоб и как их направить. Как написать жалобу на застройщика (строительную организацию)?

Когда необходима жалоба на застройщика? Итак, рассмотрим отдельные случая, когда стоит написать жалобу на застройщика: Если по мнению гражданина, юрлица, при строительстве застройщиком допускаются нарушения, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей, например, не огорожен котлован или строительная площадка; Если участник долевого строительства считает, что при строительстве нарушаются техрегламенты, строительство ведется без надлежащего разрешения, […] Кому жаловаться на застройщика: образцы жалоб и как их направить.