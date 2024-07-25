Бастрыкин сообщил о завершении следствия по генерал-майору Попову

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что следственные действия по уголовному делу в отношении экс-командующего 58-й армии Вооружённых сил РФ, генерал-майора Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева завершены.
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