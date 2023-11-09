20 тысяч жителей Владивостока остались без воды и света из-за аварий

Global Look Press/Stocktake/imageBROKER.com Около 20 тысяч жителей Владивостока остались без света, тепла и воды из-за двух аварий на коммунальных сетях Владивостока, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
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