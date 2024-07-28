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Царьград

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Экс-офицер СБУ рассказал о массовом бегстве из ВСУ иностранных наёмников

Экс-офицер СБУ рассказал о массовом бегстве из ВСУ иностранных наёмников

У иностранцев, в отличие от украинцев, есть возможность разрывать контракты.Иностранцы массово покидают ВСУ и ругают условия службы.

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