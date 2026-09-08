Ямал занял третье место в России по любви к коле

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в тройку регионов-лидеров по потреблению сладкой газировки. Врачи бьют тревогу: увлечение колой приводит к появлению висцерального жира и округлых животов даже у молодых людей.
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