Почему Россия воюет с НАТО без союзников

На последней расширенной коллегии Минобороны начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил: «Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила более 350 млрд долларов, из них на военные нужды — 170 млрд долларов».
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