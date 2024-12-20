Почему Россия воюет с НАТО без союзников

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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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На последней расширенной коллегии Минобороны начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил: «Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила более 350 млрд долларов, из них на военные нужды — 170 млрд долларов».

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