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Реки крови нас разделили: как царизм целился в рабочих, а попал себе в ногу

Реки крови нас разделили: как царизм целился в рабочих, а попал себе в ногу

22 января 1905 года в Петербурге расстреляли демонстрацию с петицией к Николаю IIИван Владимиров, «Расстрел демонстрации 9 (22) января 1905 года у Зимнего дворца» С Кровавого воскресенья обычно отсчитывают начало первой русской революции 1905 года.

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