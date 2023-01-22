Реки крови нас разделили: как царизм целился в рабочих, а попал себе в ногу

22 января 1905 года в Петербурге расстреляли демонстрацию с петицией к Николаю IIИван Владимиров, «Расстрел демонстрации 9 (22) января 1905 года у Зимнего дворца» С Кровавого воскресенья обычно отсчитывают начало первой русской революции 1905 года.