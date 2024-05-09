День победы: 5 мультфильмов к празднику

9 мая, День Победы — праздник, ценность которого сложно преувеличить. Об этом дне важно помнить не только в эти майские праздники, но раз уж они на дворе — почему бы и не включить семье мультфильм под настроение? В этой подборке оказалась не сама по себе анимация про Вторую мировую войну — в подавляющем большинстве это тяжёлые, грустные и душераздирающие картины.