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Татар-информ

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Рекультивацию иловых полей Казани планируют завершить к концу 2027 года

Рекультивацию иловых полей Казани планируют завершить к концу 2027 года

Фото: пресс-служба Раиса РТ Работы по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений Казани планируется завершить к 1 декабря следующего, 2027 года.

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