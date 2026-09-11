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Пронедра

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Тайны древних астероидов, которые помнят рождение Солнечной системы

Тайны древних астероидов, которые помнят рождение Солнечной системы

Миллиарды лет они путешествуют вокруг Солнца, сохраняя память о временах, когда еще не существовало ни Земли, ни других планет.

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