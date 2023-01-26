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Бетербиев против Ярда и другие бои в Лондоне

28 января на арене «Уэмбли» в Лондоне состоится вечер бокса, где в главном событии чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) подерется с британцем Энтони Ярдом (23-2).

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