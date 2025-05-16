Как в тюрьме 19-го века появилась Лестница Кьюбитта, прародительница современных тренажеров

Не можете объяснить нелюбовь к спорту? Возможно, в прошлых жизнях вам довелось испытать пытку фитнесом! В конце 19 века в викторианских тюрьмах появилось приспособление, которое стало настоящим наказанием для тогдашних сидельцев.