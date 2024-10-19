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test mazurok

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🥶 Настоящая зима пришла на плато Ай-Петри в Крыму

🥶 Настоящая зима пришла на плато Ай-Петри в Крыму На плато горы Ай-Петри зафиксированы первые минусовые температуры в ночное время, сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

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