🥶 Настоящая зима пришла на плато Ай-Петри в Крыму На плато горы Ай-Петри зафиксированы первые минусовые температуры в ночное время, сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».
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🥶 Настоящая зима пришла на плато Ай-Петри в Крыму На плато горы Ай-Петри зафиксированы первые минусовые температуры в ночное время, сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».