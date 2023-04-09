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Глава «Локо» Нагорных о встречах с судьями: «Мы не «Спартак»! Такие ситуации нужно упорядочивать»

– Будете ли вы встречаться с судьями, как это сделал «Спартак»? – Мы не «Спартак»! Я считаю, что подобная возможность должна быть у каждого клуба, либо такие ситуации нужно как-то упорядочивать, – заявил председатель совета директоров «Локомотива».

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