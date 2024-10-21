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Как приближается развал долларовой системы

Как приближается развал долларовой системы

Как приближается развал долларовой системы и экономики США @ Maksim Konstantinov/Global Look Press Tекст: Дмитрий Скворцов В понедельник в США начинаются ежегодные заседания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

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