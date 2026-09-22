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Газета.ру

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Полиция усилила охрану штаб-квартиры ООН перед приездом Трампа

Полиция усилила охрану штаб-квартиры ООН перед приездом Трампа

В районе Манхэттена, где расположена штаб-квартира ООН, полиция усилила меры безопасности в ожидании приезда Дональда Трампа и других мировых лидеров.

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