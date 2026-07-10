Лунная и космическая интерферометрия: что ждёт астрофизику в ближайшие десятилетия

Научное сообщество получило детальный обзор перспектив космической и лунной интерферометрии. Работа, опубликованная на arXiv, систематизирует проекты, которые переходят от стадии идеи к конкретным миссиям и прототипам.
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