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Лунная и космическая интерферометрия: что ждёт астрофизику в ближайшие десятилетия

Лунная и космическая интерферометрия: что ждёт астрофизику в ближайшие десятилетия

Научное сообщество получило детальный обзор перспектив космической и лунной интерферометрии. Работа, опубликованная на arXiv, систематизирует проекты, которые переходят от стадии идеи к конкретным миссиям и прототипам.

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