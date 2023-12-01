Подвесной мост в Каменномостком на реке Белой, Адыгея. Легко найти, а столько красоты

Достопримечательность находится недалеко от центра посёлка, где так любят останавливаться туристы. Она не входит в число самых популярных достопримечательностей Каменномостского, здесь и без него есть что посмотреть.
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