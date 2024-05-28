Онлайн-кинотеатр Wink начнет работать в странах СНГ

Онлайн-кинотеатр Wink (владелец — «Ростелеком») планирует начать работу в странах СНГ. Пока он представлен только в Армении, пишет «Ъ» со ссылкой на обновленную правительственную «дорожную карту» «Новое общесистемное программное обеспечение в России до 2030 года» (НОПО; предполагает поддержку разработчиков операционных систем, офисных пакетов, систем управления базами данных и т.