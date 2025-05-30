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ВС РФ занимают в среднем по 14 км каждый день – NYT

ВС РФ занимают в среднем по 14 км каждый день – NYT

Российские подразделения в ходе наступления занимают территории врага в рекордно короткие сроки. Газета The New York Times пишет, что ВС РФ продвигается самыми быстрыми темпами с ноября прошлого года, беря под контроль по 14 км каждый день.

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