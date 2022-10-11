Информационный ...
ЖК в духе футуристического минимализма появится в районе Хорошёво-Мнёвники

Жилой комплекс в духе футуристического минимализма появится в районе Хорошёво-Мнёвники. Фасады корпусов за счет белоснежной отделки и моллированного стекла будут напоминать океанские лайнеры, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

