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Затулин: «Абсолютно бессовестные атаки» на Россию не заставят её «просить пардону»

Затулин: «Абсолютно бессовестные атаки» на Россию не заставят её «просить пардону»

Террористические атаки Украины по российской инфраструктуре, которые носят уже совершенно «бессовестный» характер, не достигнут своей цели, и не заставят ни власть, ни население РФ пойти на попятную в конфликте на Украине.

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