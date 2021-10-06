Пять стран ЕС призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ

Пять стран Евросоюза — Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция — опубликовали совместное заявление с призывом провести расследование причин рекордного повышения цен на газ в регионе.
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