Наши собственные граждане часто полны кислых сомнений относительно успехов России. Парадокс, но западные оппоненты, как ни странно, находятся ровно в таком же эмоциональном состоянии Рабочий в цехе по производству оборудования для атомного реактора.
Наши собственные граждане часто полны кислых сомнений относительно успехов России. Парадокс, но западные оппоненты, как ни странно, находятся ровно в таком же эмоциональном состоянии Рабочий в цехе по производству оборудования для атомного реактора.
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