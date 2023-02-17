Заноза

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«Росатом» переходит в наступление

«Росатом» переходит в наступление

Наши собственные граждане часто полны кислых сомнений относительно успехов России. Парадокс, но западные оппоненты, как ни странно, находятся ровно в таком же эмоциональном состоянии Рабочий в цехе по производству оборудования для атомного реактора.

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