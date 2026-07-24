Honor обновил фирменный стиль с акцентом на искусственный интеллект

Компания Honor провела масштабный ребрендинг, включающий смену логотипа, фирменного цвета и слогана. Новый визуальный стиль подчёркивает переход бренда к технологиям, связанным с искусственным интеллектом.
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