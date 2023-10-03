Сирия – Турция: аннексия на марше, «модель Алеппо» и диалог глухих

Стратеги Ак-Сарая стремятся поставить российское военное присутствие в Сирии на службу своим долгосрочным целям и текущим задачам Турция готовится к запуску комплексного плана по репатриации сирийских беженцев на родину и возвращению нелегальных мигрантов, получившего название «модель Алеппо», сообщила 14 августа проправительственная газета Sabah.