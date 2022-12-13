Энциклопедия Техники

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Про особенности и нюансы китайских автомобилей

Про особенности и нюансы китайских автомобилей

﻿﻿На днях был в гостях у знакомого, который уже 15 лет работает с запчастями для иномарок, мне нужно было что-то там для чуда инженерного ума немецкого автопрома, ну и разговорились.

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