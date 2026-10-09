В Казани на видео сняли, как Hyundai Solaris снес человека

В Казани иномарка на скорости снесла пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане Поймут».
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