Россия в скором времени обретет союзников в Германии

БЕРЛИН (ИА Реалист). В сентябре в Германии пройдут региональные выборы, в результате которых в трех восточногерманских землях — Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии — могут прийти к власти пророссийские партии.
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